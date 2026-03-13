 
Общество

Победителей конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России» определили в Псковском округе

Победители конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России» и «Воспитатель года России» определены в Псковском округе, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Конкурс с большой историей не только выявляет самых талантливых педагогов и воспитателей, но и является важной составляющей профессионального и личностного роста участников. Ведь важно не только себя показать – свои наработки, успехи, лучшие практики, но и у коллег поучиться. А выигрывают от этого наши дети – ученики и воспитанники!» - отметила Наталья Федорова.

В этом сезоне в конкурсе «Учитель года» поучаствовали семь педагогов, в «Воспитателе года» - пять профессионалов. Два насыщенных конкурсных дня проходили на базе наших образовательных учреждений – детского сада «Радуга» и Тямшанской гимназии.

 

«С большим удовольствием поздравила коллег с успешным завершением испытаний и вручила заслуженные награды», - призналась глава.

Итоги конкурса «Воспитатель года»:

1 место: Анастасия Давалис - музыкальный руководитель детский сад «Радуга»;
2 место: Анастасия Алексеева - воспитатель детского сада «Улыбка»;
3 место: Светлана Коваль – воспитатель, осуществляющий образовательную деятельность по физической культуре, детский сад «Рябинушка».

Лауреатами стали Виктория Дроздова - воспитатель детский сад «Семицветик» и Светлана Иванова - воспитатель детского сада «Огонек».

Итоги конкурса «Учитель года»: абсолютный победитель: Альбина Ефимова – учитель начальных классов Писковской школы; победители: Серей Воронин – учитель химии Родинской школы, Мария Ледянова – учитель физической культуры Тямшанской гимназии, Кристина Аристова – учитель труда (технологии) Москвинской школы. Призер: Екатерина Михайлова – учитель географии Стремуткинской школы. Лауреаты: Алина Федорова – учитель истории и обществознания Торошинской школы, Оксана Невская – учитель начальных классов Моглинской школы.

«Поздравляем победителей! Профессиональных успехов, интересных творческих находок, пусть ваши ученики и воспитанники радуют вас своими достижениями!» - сказала Наталья Федорова.

