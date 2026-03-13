 
Общество

Умер сыгравший Гусева в «Приключениях Электроника» Василий Скромный

Скончался актер Василий Скромный, сыгравший Макара Гусева в культовом советском сериале «Приключения Электроника». Он умер на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

Фото: Василий Скромный во время съемок «Приключения Электроника», 1979 (Фото: Одесская киностудия)

«У него была онкология», — сообщил знакомый актера. 

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года. Его путь в кинематограф начался во многом случайно: будучи школьником, он катался по перилам и едва не столкнулся с ассистентом режиссера Юлией Константиновой, подбиравшей детей для съемок, пишет Ura.ru. Именно после этой встречи Скромный получил роль Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», которая впоследствии принесла ему широкую известность.

Впоследствии он появился еще в ряде фильмов, однако продолжать профессиональную актерскую деятельность не стал. Скромный предпочел морскую службу и работал боцманом дальнего плавания на украинских торговых судах.

