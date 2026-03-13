 
Общество

Круглый стол на тему вклада народов СССР в Победу прошел в Пскове

Круглый стол на тему «Нам нужна одна Победа. Вклад народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне» состоялся 12 марта в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

Участие в круглом столе приняли директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, министр юстиции Псковской области Марина Чамкина, педагоги, исследователи, сотрудники музеев и архивов, общественные деятели.

«Программа круглого стола включила в себя большой комплекс вопросов – от работы с документальными источниками о событиях войны до попыток трактовать историю сегодня, механик воздействия на современную молодежь с точки зрения формирования их оценки событий. Все участники круглого стола были единодушны – отказ от практической работы с документами в пользу просмотра коротких роликов, бесконтрольное размещение фейковых публикаций в открытых источниках в сети "Интернет" лишают школьников и студентов навыков сравнительного анализа, подкрепления информации фактами. И если еще недавно ключевая работа преподавателя истории заключалась в подборке материалов для обучающихся, то сегодня речь идет об обучении простейшим механикам критической работы с информацией в целом», - подчеркнула по итогам мероприятия директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Отмечается, что все доклады будут включены в состав сборника материалов по итогам круглого стола. Желающие смогут с ними познакомиться, в том числе, в читальном зале архива.

