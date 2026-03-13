Дмитрий Шахов принял участие в совещании по СВО в Москве и встретился с федеральным омбудсменом

В Москве в Доме прав человека уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в рабочем совещании, которое было посвящено вопросам защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей. Совещание прошло под председательством уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

В ходе совещания было отмечено, что значительное число обращений граждан к федеральному омбудсмену по этой теме касалось вопросов поиска пропавших без вести, социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, досрочного увольнения с воинской службы по семейным обстоятельствам, а также защиты прав военнопленных, содержащихся в украинском плену, и принятия мер по скорейшему возвращению на Родину.

Как сообщил в ходе совещания псковский омбудсмен, при подготовке ежегодного доклада по итогам 2025 года число обращений, касающихся темы специальной военной операции, составило 83%. Основные вопросы, с которыми обращались к уполномоченному по правам человека в Псковской области: содействие розыску пропавших военнослужащих, соблюдение прав на социальные выплаты и иные социальные гарантии для участников СВО и членов их семей, правомерность отказов на ненаправление на ВВК и предоставление отпусков после лечения, а также содействие в установлении статуса военнопленного и возвращение домой таких военнослужащих.

«2025 год стал особенным, так как граждане стали обращаться к уполномоченному по правам человека с просьбами защитить их права в судах при признании военнослужащих без вести отсутствующим или умершим», - проинформировал участников совещания Дмитрий Шахов. Пользуясь случаем, поскольку тема СВО достаточно актуальна и имеет особое значение для родственников военнослужащих, участвующих в СВО, псковский омбудсмен поблагодарил Татьяну Москалькову и аппарат федерального омбудсмена за оперативное взаимодействие по столь деликатным вопросам.

В ходе совещания Татьяна Москалькова и Дмитрий Шахов вручили присутствовавшему на совещании военному прокурору одного из управлений Главной военной прокуратуры России Александру Панкову благодарность «за личный вклад и достигнутые результаты в профессиональной деятельности по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в период проведения специальной военной операции, а также эффективное взаимодействие». Уполномоченный по правам человека в РФ выразила особую благодарность руководству ГВП и её сотрудникам за эффективное взаимодействие в сфере защиты прав участников СВО и членов их семей и попросила передать это руководству Главной военной прокуратуры.

После совещания состоялась встреча уполномоченного по правам человека в РФ с псковским омбудсменом. В ходе беседы ои обсудили актуальные вопросы правозащитной деятельности, особенно в части защиты и восстановления прав участников СВО и членов их семей, усиления взаимодействия. Особое внимание на встрече уделили необходимости активного участия регионов в Федеральной государственной информационной программе, которая позволит систематизировать и упорядочить обращения граждан о нарушении их прав как в целом по Российской Федерации, так и в каждом конкретном субъекте России.