Консоли в виде гербов в центре Пскова являются полноценными светильниками

Переливающиеся консоли в виде гербов Пскова, установленные на улице Некрасова, являются полноценными светильниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Видео: Борис Елкин / Telegram

«На улице Некрасова смонтировали новые круглогодичные консоли. Конструкции не декоративные, а являются полноценными светильниками. Днём они переливаются на солнце и оживляют улицу, а вечером выделяются подсветкой. В перспективе планируем украсить значимые туристические маршруты и некоторые туристические улицы, если жителям понравится. Получилось практично! И в праздники, и в будни наш город украшен и радует жителей», - сообщил градоначальник.

Напомним, всего будет установлено шесть таких консолей.

Герб города был утверждён Псковской городской Думой 16 июля 2010 года. В лазоревом поле вверху — выходящая вниз из серебряных облаков правая длань телесного цвета (десница Божия), внизу — идущий золотой барс с червленым языком, серебряными глазами, когтями и зубами с черными отметинами и с кистью на конце хвоста. Щит увенчан муниципальной короной достоинства установленного образца. 

