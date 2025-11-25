Общество

Олег Лазарев рекомендован на должность председателя Псковского областного суда

Олег Лазарев рекомендован на должность председателя Псковского областного суда, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-службе судов Псковской области

«25 ноября Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрела заявление Лазарева Олега Викторовича о рекомендации кандидатом на должность председателя Псковского областного суда. Решением ВККС РФ Лазарев О. В. рекомендован на должность председателя Псковского областного суда на 6-летний срок полномочий», - следует из решения.

Напомним, Олег Лазарев занимает должность председателя с 2020 года. Ранее он являлся председателем Псковского гарнизонного военного суда. В ноябре 2019 года кандидатура Олега Лазарева была рекомендована для назначения на пост председателя Псковского областного суда Высшей квалификационной коллегией судей.

Предыдущий руководитель суда, Валерий Кондратьев, ушел в почетную отставку в феврале 2019 года и скоропостижно скончался 25 октября. Все это время суд в статусе и. о. председателя возглавлял Алексей Лебедев.