Олег Лазарев рекомендован на должность председателя Псковского областного суда, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Фото: объединенная пресс-службе судов Псковской области
Напомним, Олег Лазарев занимает должность председателя с 2020 года. Ранее он являлся председателем Псковского гарнизонного военного суда. В ноябре 2019 года кандидатура Олега Лазарева была рекомендована для назначения на пост председателя Псковского областного суда Высшей квалификационной коллегией судей.
Предыдущий руководитель суда, Валерий Кондратьев, ушел в почетную отставку в феврале 2019 года и скоропостижно скончался 25 октября. Все это время суд в статусе и. о. председателя возглавлял Алексей Лебедев.