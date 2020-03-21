Олег Лазарев назначен председателем Псковского областного суда. Как сообщается на сайте ведомства, соответствующий указ подписал 18 марта президент РФ Владимир Путин.
26 марта состоится официальное представление Олега Лазарева в качестве председателя Псковского областного суда.
Напомним, ранее он являлся председателем Псковского гарнизонного военного суда. В ноябре 2019 года кандидатура Олега Лазарева была рекомендована для назначения на пост председателя Псковского областного суда Высшей квалификационной коллегией судей.
Предыдущий руководитель суда, Валерий Кондратьев, ушел в почетную отставку в феврале 2019 года и скоропостижно скончался 25 октября. Все это время суд в статусе и.о. председателя возглавлял Алексей Лебедев.