Общество

Олег Лазарев назначен председателем Псковского областного суда

Олег Лазарев назначен председателем Псковского областного суда. Как сообщается на сайте ведомства, соответствующий указ подписал 18 марта президент РФ Владимир Путин.

26 марта состоится официальное представление Олега Лазарева в качестве председателя Псковского областного суда.

Напомним, ранее он являлся председателем Псковского гарнизонного военного суда. В ноябре 2019 года кандидатура Олега Лазарева была рекомендована для назначения на пост председателя Псковского областного суда Высшей квалификационной коллегией судей.

Предыдущий руководитель суда, Валерий Кондратьев, ушел в почетную отставку в феврале 2019 года и скоропостижно скончался 25 октября. Все это время суд в статусе и.о. председателя возглавлял Алексей Лебедев.