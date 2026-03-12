 
Культура

Сотрудник «Михайловского»: Цапли уже вернулись и поправляют гнёзда



В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вернулись с зимовки серые цапли. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в информационной службе заповедника со ссылкой на сотрудника музейной службы безопасности Алексея Михайлова. 

На снимке Алексея Михайлова — цапли, вернувшиеся в Пушкинский заповедник. Фото здесь и далее со страницы сотрудника «Михайловского» в социальной сети

Нескольких птиц Алексею Михайлову удалось сфотографировать. Снимок он разместил на своей странице в социальной сети с подписью «Весна в Михайловском» — вместе с кадрами, на которых запечатлены лебеди-кликуны, утки-кряквы и утки-гоголи, лиса, радующаяся солнцу белка и купающиеся в проталине на льду Сороти выдры. Также Алексей Михайлов рассказал, что возвратившиеся в «птичью деревеньку» над Чёрным (Ганнибаловым) прудом цапли уже вовсю заняты вычинкой гнёзд, подрастрепавшихся под зимними ветрами и снегопадами.

Алексей Михайлов. Весна в Михайловском. Белка

Сколько птиц вернулось в родные места, пока не понятно. Примерно подсчитать количество пар будет можно, когда цапли сядут высиживать птенцов.

