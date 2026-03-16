Новые автомобили Lada Vesta получили псковичи, пострадавшие на производстве

Ключи от новых автомобилей Lada Vesta жителям региона, пострадавшим на производстве, вручил заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Евгений Николаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении СФР.

Их обладателями стали четверо граждан с инвалидностью из Пскова, Великих Лук, Новосокольников и деревни Максимово Великолукского округа. Машины в качестве средств реабилитации они получили от регионального отделения фонда повторно.

«Все автомобили оснащены автоматической коробкой передач и адаптированы под индивидуальные особенности новых владельцев. За счет средств социального страхования пострадавшим на производстве такие транспортные средства выдаются раз в семь лет. По окончании срока эксплуатации машина заменяется на новую. При этом прежний автотранспорт остается в собственности владельца. В период эксплуатации автомобиля по заявлению владельца отделение фонда частично компенсирует оплату горюче-смазочных материалов, а раз в семь лет — капитальный ремонт в размере 30% от стоимости самого транспортного средства. К тому же, если пострадавший на производстве по программе реабилитации здоровья на собственной «Ладе» отправляется в санаторий, мы возмещаем ему расходы на бензин к месту лечения и обратно», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Евгений Николаев.

Автомобиль выдается гражданам в соответствии с медицинскими рекомендациями программы реабилитации пострадавшего. Кроме того, пострадавший на производстве в результате несчастного случая не должен иметь противопоказаний к вождению.

Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации, можно в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или на портале Госуслуг.

Отметим, с начала реализации в регионе меры государственной поддержки пострадавшим на производстве отделением СФР по Псковской области выдали порядка 200 транспортных средств. Сначала граждане с инвалидностью получали ключи от автомобилей «Ока», затем – от пятых и седьмых моделей «Жигулей», с 2015 года - Lada. В настоящее время порядка 70 жителей Псковской области являются владельцами спецавтомобилей.

Вопросы можно задать по телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01.