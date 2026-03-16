Новые автомобили Lada Vesta получили псковичи, пострадавшие на производстве

Ключи от новых автомобилей Lada Vesta жителям региона, пострадавшим на производстве, вручил заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Евгений Николаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении СФР.
Их обладателями стали четверо граждан с инвалидностью из Пскова, Великих Лук, Новосокольников и деревни Максимово Великолукского округа. Машины в качестве средств реабилитации они получили от регионального отделения фонда повторно.
Автомобиль выдается гражданам в соответствии с медицинскими рекомендациями программы реабилитации пострадавшего. Кроме того, пострадавший на производстве в результате несчастного случая не должен иметь противопоказаний к вождению.
Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации, можно в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или на портале Госуслуг.
Отметим, с начала реализации в регионе меры государственной поддержки пострадавшим на производстве отделением СФР по Псковской области выдали порядка 200 транспортных средств. Сначала граждане с инвалидностью получали ключи от автомобилей «Ока», затем – от пятых и седьмых моделей «Жигулей», с 2015 года - Lada. В настоящее время порядка 70 жителей Псковской области являются владельцами спецавтомобилей.
Вопросы можно задать по телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01.