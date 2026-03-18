 
Общество

Минно-взрывные работы проходят на войсковом стрельбище под Островом

В период с 18 по 19 марта на войсковом стрельбище войсковой части 35700 ежедневно с 9:00 до 19:00 будут проводиться минно-взрывные работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Островского округа. 

Минно-взрывные работы проходят на территории, ограниченной:

  • с запада - от деревни Калинино до урочища Дубки;
  • с севера - от урочища Дубки до пересечения железной дороги Остров - Псков с рекой Щепец;
  • с юга - от деревни Горушка до пересечения дороги Остров - Карпово с железной дорогой Остров - Псков;
  • с востока - от пересечения дороги Остров - Карпово с железной дорогой Остров - Псков до пересечения железной дороги Остров - Псков с рекой Щепец.

В целях предотвращения несчастных случаев запрещен проход людей и проезд транспорта на территории войскового стрельбища в указанный период.

