Минно-взрывные работы проходят на войсковом стрельбище под Островом

В период с 18 по 19 марта на войсковом стрельбище войсковой части 35700 ежедневно с 9:00 до 19:00 будут проводиться минно-взрывные работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Островского округа.

Минно-взрывные работы проходят на территории, ограниченной:

с запада - от деревни Калинино до урочища Дубки;

с севера - от урочища Дубки до пересечения железной дороги Остров - Псков с рекой Щепец;

с юга - от деревни Горушка до пересечения дороги Остров - Карпово с железной дорогой Остров - Псков;

с востока - от пересечения дороги Остров - Карпово с железной дорогой Остров - Псков до пересечения железной дороги Остров - Псков с рекой Щепец.

В целях предотвращения несчастных случаев запрещен проход людей и проезд транспорта на территории войскового стрельбища в указанный период.