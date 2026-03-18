Эндопротезирование коленного сустава: когда без операции уже не обойтись и что можно попробовать сначала

Боль в колене, скованность, трудности при подъеме по лестнице и даже при ходьбе на короткие расстояния - эти симптомы знакомы многим, кто столкнулся с артрозом. На ранних стадиях с болезнью можно справиться с помощью таблеток и упражнений, но если заболевание зашло далеко, врачи могут предложить эндопротезирование.

О том, что это за операция, когда она действительно необходима, и какие методы лечения стоит попробовать до того, как решиться на хирургическое вмешательство - в материале Псковской Ленты Новостей.

Что такое эндопротезирование и кому оно показано?

Эндопротезирование - хирургическая операция по замене разрушенного сустава на искусственный имплант. Это не первая мера, а решение, к которому приходят, когда другие методы уже не помогают.

Эндопротезирование коленного сустава проводится бесплатно по полису ОМС при наличии направления и подтвержденных показаний. К ним относятся:

Артроз 3 степени. Это конечная стадия заболевания, когда хрящ практически полностью разрушен;

Постоянная боль. Дискомфорт сохраняется даже в состоянии покоя, а обезболивающие препараты перестают помогать;

Деформация конечности. Нога искривляется, меняется ось конечности;

Сильное ограничение движений. Пациент не может полностью согнуть или разогнуть ногу;

Потеря функциональности. Человек не может работать, обслуживать себя в быту, ходить за покупками.

Что можно попробовать ДО операции?

Хирургическое вмешательство требуется далеко не сразу. На ранних и средних стадиях артроза эффективны консервативные методы. Врачи Псковской областной клинической больницы рекомендуют попробовать следующие варианты.

На этапе медикаментозного лечения пациентам назначают нестероидные противовоспалительные препараты, которые помогают снять воспаление и боль. Однако, принимать их нужно только под контролем врача, так как они имеют побочные эффекты на желудок. Помогают также и внутрисуставные инъекции. Это могут быть гормональные препараты (глюкокортикостероиды) для быстрого снятия воспаления или инъекции гиалуроновой кислоты, которые улучшают скольжение суставных поверхностей и питают хрящ.

Физиотерапия и лечебная физическая культура (ЛФК) помогают для укрепления мышц и снятия боли. Благодаря лечебной физкультуре, индивидуально подобранные упражнения укрепляют мышечный корсет. Сильные мышцы берут часть нагрузки на себя, разгружая больной сустав. Желательно также использовать магнитотерапию, лазеротерапию и электрофорез. Такие процедуры как раз и помогают уменьшить боль, улучшить кровообращение и замедлить воспалительный процесс.

Один из самых действенных методов для улучшения самочувствия — снижение веса. Каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на колено в 4–5 раз при ходьбе. Снижение массы тела — лучший способ замедлить разрушение сустава.

Снизить боль и замедлить прогрессирование артроза помогают ортопедические средства. Использование трости (носить ее нужно в руке, противоположной больному колену) существенно снижает нагрузку на сустав, а индивидуальные ортопедические стельки и наколенники помогают стабилизировать сустав и уменьшить боль.

Не менее важно пересмотреть свой режим и образ жизни, в том числе физическую активность: исключить бег, прыжки и длительную ходьбу по неровной поверхности. Вместо этого стоит обратить внимание на плавание, скандинавскую ходьбу и велотренажер (с небольшой нагрузкой).

Когда тянуть нельзя

Если консервативные методы больше не приносят облегчения, не стоит годами терпеть боль и отказываться от операции. Хроническая боль истощает нервную систему, человек становится замкнутым, страдает сердце и сосуды.

Современные эндопротезы служат в среднем 15–20 лет и позволяют пациентам вернуться к полноценной активной жизни, забыв о боли.

Если вы или ваш близкий страдаете от артроза колена — Псковская областная клиническая больница настоятельно рекомендует записаться на консультацию к врачу-ортопеду. Только специалист определит стадию заболевания и подберет оптимальную тактику лечения — от ЛФК до операции. Записаться можно по телефону: 8 (8112) 29-57-00.

Подготовлено на основе материалов Псковской областной клинической больницы