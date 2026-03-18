20 соискателей пригласили на собеседования предприятия АПК в Великих Луках по итогам ярмарки вакансий

Специализированная ярмарка трудоустройства для предприятий агропромышленного комплекса состоялась в Великих Луках 18 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения, ярмарку вакансий в Великолукском кадровом центре посетили порядка 120 участников: более 36 соискателей и 82 студента-выпускника, включая двух участников специальной военной операции и члена семьи участника СВО.

Фото здесь и далее: Областной центр занятости населения

Ярмарка представила 1539 вакансий от крупных компаний, таких как ООО «Велрыбпром», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», ООО ХК «ВАПК», ООО «Велторф» и ООО ГК «Кабош».

Среди студентов были выпускники Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХА), Великолукского машиностроительного техникума (ВМТК), Великолукского политехнического колледжа (ВПК) и Великолукского лесотехнического колледжа.

20 участников успешно прошли первичное собеседование, получив приглашение на дальнейшее рассмотрение кандидатуры непосредственно на предприятии. Один из участников СВО также получил предложение о работе в Великолукском свиноводческом комплексе.

«Ярмарки вакансий – это систематическая работа в рамках трудоустройства граждан, профориентации студентов и плотного взаимодействия с работодателями, которую ведут Кадровые центры», - отметили в Областном центре занятости населения.

Узнать о мерах поддержки, актуальных вакансиях в Великих Луках и получить консультацию по услугам Кадрового центра можно по телефону: +7 (81153) 7-82-83.