Позаботиться о репродуктивном здоровье призвали псковских мужчин в областной больнице

Позаботиться о своем репродуктивном здоровье призвали мужскую половину населения региона в Псковской областной клинической больнице.

«Мужское репродуктивное здоровье – важная составляющая общего благополучия и основа для создания крепкой семьи. Именно поэтому мы приглашаем мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройти специализированную диспансеризацию, направленную на оценку и поддержание их репродуктивного здоровья», - сообщили в больнице.

Отмечается, что эта программа проводится в дополнение к стандартным профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Ее главная цель – раннее выявление любых состояний, заболеваний и факторов риска, которые могут повлиять на репродуктивную функцию, как инфекционных, так и хронических неинфекционных.

Процесс состоит из двух основных этапов.

Первичный осмотр и оценка

Анкетирование. Сначала предлагается заполнить анкету, которая поможет собрать важную информацию об образе жизни, перенесенных заболеваниях и других факторах.

Осмотр врача-уролога. На основании данных анкеты, жалоб (если они есть) и клинико-анамнестических данных врач-уролог проведет первичный осмотр. Это позволит оценить общее состояние и выявить возможные проблемы.

Углубленное обследование (при необходимости)

Если по результатам первого этапа врач посчитает необходимым, пациента направят на дополнительные исследования. Второй этап включает:

спермограмму;

исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследования в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;

ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки;

повторный осмотр врача-уролога.