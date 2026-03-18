Позаботиться о репродуктивном здоровье призвали псковских мужчин в областной больнице

Позаботиться о своем репродуктивном здоровье призвали мужскую половину населения региона в Псковской областной клинической больнице.
Отмечается, что эта программа проводится в дополнение к стандартным профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Ее главная цель – раннее выявление любых состояний, заболеваний и факторов риска, которые могут повлиять на репродуктивную функцию, как инфекционных, так и хронических неинфекционных.
Процесс состоит из двух основных этапов.
Первичный осмотр и оценка
- Анкетирование. Сначала предлагается заполнить анкету, которая поможет собрать важную информацию об образе жизни, перенесенных заболеваниях и других факторах.
- Осмотр врача-уролога. На основании данных анкеты, жалоб (если они есть) и клинико-анамнестических данных врач-уролог проведет первичный осмотр. Это позволит оценить общее состояние и выявить возможные проблемы.
Углубленное обследование (при необходимости)
Если по результатам первого этапа врач посчитает необходимым, пациента направят на дополнительные исследования. Второй этап включает:
- спермограмму;
- исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследования в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
- ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки;
- повторный осмотр врача-уролога.