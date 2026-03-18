Позаботиться о репродуктивном здоровье призвали псковских мужчин в областной больнице

Позаботиться о своем репродуктивном здоровье призвали мужскую половину населения региона в Псковской областной клинической больнице.

«Мужское репродуктивное здоровье – важная составляющая общего благополучия и основа для создания крепкой семьи. Именно поэтому мы приглашаем мужчин в возрасте от 18 до 49 лет пройти специализированную диспансеризацию, направленную на оценку и поддержание их репродуктивного здоровья», - сообщили в больнице.

Отмечается, что эта программа проводится в дополнение к стандартным профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Ее главная цель – раннее выявление любых состояний, заболеваний и факторов риска, которые могут повлиять на репродуктивную функцию, как инфекционных, так и хронических неинфекционных.

Процесс состоит из двух основных этапов.

Первичный осмотр и оценка

  • Анкетирование. Сначала предлагается заполнить анкету, которая поможет собрать важную информацию об образе жизни, перенесенных заболеваниях и других факторах.
  • Осмотр врача-уролога. На основании данных анкеты, жалоб (если они есть) и клинико-анамнестических данных врач-уролог проведет первичный осмотр. Это позволит оценить общее состояние и выявить возможные проблемы.

Углубленное обследование (при необходимости)

Если по результатам первого этапа врач посчитает необходимым, пациента направят на дополнительные исследования. Второй этап включает:

  • спермограмму;
  • исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследования в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР;
  • ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки;
  • повторный осмотр врача-уролога.
«В случае выявления каких-либо заболеваний или подозрений на них, вам будет предложено дальнейшее дообследование и лечение в соответствии с установленными порядками оказания медицинской помощи по профилю выявленного заболевания», - подчеркнули в лечебном учреждении.
