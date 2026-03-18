Фотофакт: Псковские приставы выстроились в слово «Крым»

В День воссоединения Крыма с Россией судебные приставы Псковской области приняли участие в патриотической акции «Из Крыма с любовью», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

«Мероприятие было направлено на поддержку единства страны, укрепление гражданской солидарности и сохранение исторической памяти. Сотрудники службы судебных приставов присоединились к акции, выразив свою причастность к значимому для всей страны событию. Сотрудники выстроились в форме букв, составив слово "Крым", тем самым наглядно выразив поддержку и уважение к историческому событию», - сообщили в УФССП.

Судебные приставы отметили, что подобные инициативы способствуют укреплению патриотических ценностей и формированию активной гражданской позиции.

«Проведение акции "Из Крыма с любовью" стало еще одним свидетельством того, что жители разных уголков страны объединены общей историей, культурой и стремлением к развитию и процветанию России», - добавили в УФССП.