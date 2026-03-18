 
Общество

При каком условии можно подать в суд на шумных соседей, рассказала адвокат

0

Шум от соседей может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы. Об этом сообщила адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор торгово-промышленной палаты Московской области Яна Ковалевская.

«Шум от соседей - от перфоратора до кукарекающих петухов - может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы», - сказала Ковалевская.

Ковалевская разъяснила, что статья 42 Конституции РФ предусматривает право каждого гражданина на благоприятную среду. Она включает в себя и надлежащий уровень шума. Есть федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», который закрепляет, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.

«Эта проблема действительно очень актуальна. Ко мне, например, обращался доверитель, которого беспокоили петухи на соседнем участке. Казалось бы, смешно - петухи кукарекают. Но на самом деле шум был таким, что по уровню сравним со звонком будильника рядом с ухом. Поэтому проблема достаточно серьезная», - подчеркнула она.

Ковалевская отметила, что существуют санитарные правила и нормы - так называемые СанПиН, которые устанавливают гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Можно замерить уровень шума и, если он превышает допустимые нормы, зафиксировать это. Делается это с участием экспертов, проводится специальное исследование по замеру уровня шума, пишут РИА Новости.

«Поэтому, если сосед шумит, гремит, включает бытовую технику, если он с перфоратором сверлит весь день, то, конечно, это может являться нарушением права гражданина на благоприятную окружающую среду», - пояснила адвокат.

 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026