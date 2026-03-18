При каком условии можно подать в суд на шумных соседей, рассказала адвокат

Шум от соседей может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы. Об этом сообщила адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор торгово-промышленной палаты Московской области Яна Ковалевская.

«Шум от соседей - от перфоратора до кукарекающих петухов - может стать поводом для суда, если превышены допустимые нормы», - сказала Ковалевская.

Ковалевская разъяснила, что статья 42 Конституции РФ предусматривает право каждого гражданина на благоприятную среду. Она включает в себя и надлежащий уровень шума. Есть федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», который закрепляет, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду и на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.

«Эта проблема действительно очень актуальна. Ко мне, например, обращался доверитель, которого беспокоили петухи на соседнем участке. Казалось бы, смешно - петухи кукарекают. Но на самом деле шум был таким, что по уровню сравним со звонком будильника рядом с ухом. Поэтому проблема достаточно серьезная», - подчеркнула она.

Ковалевская отметила, что существуют санитарные правила и нормы - так называемые СанПиН, которые устанавливают гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Можно замерить уровень шума и, если он превышает допустимые нормы, зафиксировать это. Делается это с участием экспертов, проводится специальное исследование по замеру уровня шума, пишут РИА Новости.

«Поэтому, если сосед шумит, гремит, включает бытовую технику, если он с перфоратором сверлит весь день, то, конечно, это может являться нарушением права гражданина на благоприятную окружающую среду», - пояснила адвокат.