О мерах поддержки медработников рассказали в псковском облздраве

О существующих мерах поддержки медицинских работников в Псковской области в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказала заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова.
«Есть программа льготной ипотеки, когда мы можем до 30% стоимости жилья компенсировать. На это предусмотрены средства, сейчас мы формируем список врачей для участия в этой программе. Заходите на наш сайт (министерства здравоохранения Псковской области - ред.), там есть вся информация о программе. Для специалистов, которые нуждаются в жилье, реализуется компенсация найма коммерческого жилья, сейчас она составляет 18 тысяч рублей ежемесячно, в районах - до 13 тысяч рублей. Эта мера пользуется большой популярностью, более 100 специалистов ей пользуются», – сообщила Ирина Жаворонкова.
Также она рассказала о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
«Действует программа "Земский доктор" и "Земский фельдшер": до 1,5 миллиона и до 750 тысяч рублей соответственно им выплачивают. В прошлом году участниками стали свыше 30 человек. Эта программа помогает компенсировать кадровый дефицит. Ежегодно мы проводим мониторинг участников программы, мы следим за их трудовой деятельностью. Срок отработки составляет 5 лет. Разрешено единожды менять место работы. Это должен быть идентичный населенный пункт и должность. Результаты мониторинга показали, что более 80% отрабатывают этот срок», – добавила Ирина Жаворонкова.
Затем замминистра перечислила, кому и в каком размере сейчас выплачиваются подъемные.
«Также производятся выплаты подъемных, они выплачиваются всем специалистам. Размер, может, небольшой. До 300 тысяч врачам и средним медицинским работникам, также может составлять до 300 тысяч рублей фельдшерам ФАПов, 100 тысяч получают фельдшеры, ведущие самостоятельный амбулаторный прием, а остальные средние медработники - 50 тысяч. 200 специалистов воспользовались этой мерой поддержки. Действуют выплаты специалистам дефицитных специальностей. В прошлом году мы привлекли пять таких специалистов. Им выплачивается до 1 млн рублей. В этом году мы рассчитываем, что участниками станут не менее 20 работников. Перечень формируется министерством здравоохранения на основе заявок медицинских организаций. Самый востребованный специалист сейчас – это неонатологи, анестезиологи, врачи скорой медицинской службы», – заключила Ирина Жаворонкова.