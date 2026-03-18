О мерах поддержки медработников рассказали в псковском облздраве

О существующих мерах поддержки медицинских работников в Псковской области в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказала заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова.

«Есть программа льготной ипотеки, когда мы можем до 30% стоимости жилья компенсировать. На это предусмотрены средства, сейчас мы формируем список врачей для участия в этой программе. Заходите на наш сайт (министерства здравоохранения Псковской области - ред.), там есть вся информация о программе. Для специалистов, которые нуждаются в жилье, реализуется компенсация найма коммерческого жилья, сейчас она составляет 18 тысяч рублей ежемесячно, в районах - до 13 тысяч рублей. Эта мера пользуется большой популярностью, более 100 специалистов ей пользуются», – сообщила Ирина Жаворонкова.

Также она рассказала о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Действует программа "Земский доктор" и "Земский фельдшер": до 1,5 миллиона и до 750 тысяч рублей соответственно им выплачивают. В прошлом году участниками стали свыше 30 человек. Эта программа помогает компенсировать кадровый дефицит. Ежегодно мы проводим мониторинг участников программы, мы следим за их трудовой деятельностью. Срок отработки составляет 5 лет. Разрешено единожды менять место работы. Это должен быть идентичный населенный пункт и должность. Результаты мониторинга показали, что более 80% отрабатывают этот срок», – добавила Ирина Жаворонкова.

Затем замминистра перечислила, кому и в каком размере сейчас выплачиваются подъемные.