Готовимся правильно: подробный гид по колоноскопии от псковских врачей

Колоноскопия — процедура, которая часто вызывает у пациентов беспокойство, но является важнейшим исследованием для выявления различных заболеваний кишечника. Она выполняется при помощи специального зонда (колоноскопа), позволяет детально оценить состояние слизистой оболочки и выявить малейшие нарушения.

Без колоноскопии не обойтись при подозрении на язвенный колит или болезнь Крона. Кроме того, колоноскопия активно используется при скрининге на рак толстой кишки. В России скрининговую колоноскопию рекомендуется проводить с 45 лет, в первую очередь пациентам, у родственников которых были обнаружены полипы или рак кишечника.

Такая методика позволяет выявить не только злокачественные и доброкачественные новообразования, но и установить источник кровотечения, найти участки воспаления, дивертикулы (выпячивания слизистой), извлечь инородные тела и расширить суженные участки кишки. При колоноскопии врачи оценивают цвет, блеск и характер поверхности, а также сосуды, просвечивающие через слизистую.

Необходимость в подготовке к колоноскопии — не самая приятная сторона исследования, хотя похожие мероприятия нужно проводить при многих процедурах. Предварительная подготовка позволяет сделать процедуру быстрой, информативной и избежать осложнений. Врачи из эндоскопического отделения Псковской областной клинической больницы составили подробную инструкцию, как подготовиться к этому медицинскому обследованию. Подробнее — в материале Псковской Ленты Новостей.

Этап 1: Бесшлаковая диета

Подготовка к процедуре включает несколько этапов. Первый этап начинается заранее, чтобы минимизировать образование каловых масс. За три дня до исследования пациенту рекомендуют соблюдать бесшлаковую диету.

К питанию допускаются продукты, не вызывающие образования объемных каловых масс. Сюда входят: нежирное отварное мясо, рыба, курица, бульоны без жира, вареные яйца, омлет, а также мед и желе. Из напитков — обезжиренные кисломолочные продукты (без фруктовых добавок), некрепкий чай или кофе, прозрачные соки без мякоти и негазированная вода.

В период подготовки к колоноскопии необходимо полностью исключить продукты, богатые клетчаткой и стимулирующие газообразование: фрукты, овощи, ягоды, зелень, крупы, бобовые, грибы и орехи. Также необходимо исключить из рациона жирные сорта мяса, рыбы, копчености, колбасы, консервы, крем-супы, хлеб, сладости, алкоголь и газированные напитки.

Этап 2: Прием жидкостей

На втором этапе, за один день до процедуры, рацион становится максимально щадящим. В этот день можно употреблять только прозрачные жидкости без ограничений: бульоны, некрепкий чай или кофе, прозрачные соки (без мякоти) и обычная вода.

Любая твердая пища в этот день запрещена. Также рекомендуется увеличить общий объем потребляемой жидкости, если нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы.

Этап 3: Подготовка с препаратом Фортранс

Ключевой этап - очистка кишечника с помощью специальных слабительных препаратов. В Псковской областной больнице используют препарат «Фортранс».

Важно закончить прием любой пищи и жидкости за два часа до начала приема слабительного. Время начала подготовки: Строго с 17:00 до 21:00 (накануне исследования).

Содержимое четырех пакетиков необходимо растворить в четырех литрах воды (из расчета один пакетик на один литр воды). Полученный раствор нужно выпить дробно: по 200–250 миллилитров каждые 15 минут. Псковские врачи советуют охладить раствор и добавить в него немного цитрусового сока (без мякоти) для улучшения вкуса.

Чтобы ускорить очищение, также рекомендуется больше двигаться во время приема препарата, делать легкий массаж живота по часовой стрелке и круговые движения корпусом.

Закончить прием препарата нужно за 3–4 часа до назначенного времени исследования.

Для уменьшения газообразования можно дополнительно принять «Эспумизан» (30 мл) примерно в 20:00 вечера.

Что нужно знать в день исследования

В день процедуры категорически запрещается завтракать и пить воду (если исследование назначено на первую половину дня) или разрешен легкий сладкий чай не позднее, чем за шесть часов до процедуры (если колоноскопия назначена на вторую половину дня).

При себе в день исследования необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и направление от врача.

Соблюдение этих простых, но строгих правил гарантирует, что слизистая оболочка кишечника будет чистой, врач сможет провести полноценный осмотр и, при необходимости, сразу удалить обнаруженные полипы, что является лучшей профилактикой онкологических заболеваний.

Подготовлено на основе материалов Псковской областной клинической больницы