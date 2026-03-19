Образовательный вебинар по подготовке к экзаменам состоялся в Пскове

Образовательный вебинар в рамках партийного проекта «Единой России» «Мир возможностей» прошел в Пскове. Мероприятие собрало школьников, родителей, педагогов для обсуждения подготовки к экзаменам и разговора о том, как не терять баллы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Сейчас у выпускников и их родителей непростой период — впереди экзамены, выбор дальнейшего пути, волнение. И очень важно, чтобы в это время они не оставались один на один со своими вопросами. Именно поэтому мы системно выстраиваем поддержку — и для выпускников, и для их семей», — отметил Александр Козловский.

Депутат подчеркнул, что это не разовая акция, а работа, которая включает и консультации, и встречи с экспертами, и разбор самых частых сложностей — от подготовки к экзаменам до выбора профессии. Причем важно, что разговор ведется не только про учебу, но и про психологическую поддержку. По его словам, спокойная, нормальная атмосфера в семье в этот период — это половина успеха.

«Мы собрали школьников, родителей, педагогов и обсудили, как правильно выстроить подготовку, как не терять баллы, как справляться с волнением. И по отклику ребят видно, что это действительно помогает — многие после таких встреч пересматривают подход к подготовке, начинают действовать более осознанно», — пояснил Александр Козловский.

Так, по словам депутата, одиннадцатиклассник школы №10 города Пскова Владислав Волчков отметил, что для него особенно полезными стали практические рекомендации по подготовке к экзаменам и оформлению второй части заданий. Подросток планирует поступать в Московский государственный технологический университет «Станкин», где хочет изучать машиностроение и робототехнику.

Девятиклассники школы №25 Савелий Манчуров и Дарина Федорова также подчеркнули, что получили конкретные советы, которые помогут скорректировать подготовку: Савелий выбирает физику и географию, а Дарина — химию и биологию, связывая свое будущее с медициной.