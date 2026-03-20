 
Общество

Житель Красногородского района оштрафован на 100 тысяч рублей за кражу древесины

0

Пыталовский районный суд провозгласил приговор в отношении жителя Красногородского района, совершившего хищение древесины, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В начале 2024 года подсудимый под видом вывоза принадлежащей ему древесины привлек неосведомленного о его преступных намерениях водителя, который на автомобиле марки «Урал» погрузил с участка более 17 метров кубических древесины породы сосна, принадлежащей потерпевшей, после чего вывез с места хранения.

После совершения кражи подсудимый распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму более 60 000 рублей, что, учитывая ее имущественное положение, является значительным.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

При назначении наказания судом учтено состояние здоровья виновного и его возраст.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей, удовлетворен в полном объеме.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026