Житель Красногородского района оштрафован на 100 тысяч рублей за кражу древесины

Пыталовский районный суд провозгласил приговор в отношении жителя Красногородского района, совершившего хищение древесины, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В начале 2024 года подсудимый под видом вывоза принадлежащей ему древесины привлек неосведомленного о его преступных намерениях водителя, который на автомобиле марки «Урал» погрузил с участка более 17 метров кубических древесины породы сосна, принадлежащей потерпевшей, после чего вывез с места хранения.

После совершения кражи подсудимый распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму более 60 000 рублей, что, учитывая ее имущественное положение, является значительным.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

При назначении наказания судом учтено состояние здоровья виновного и его возраст.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей, удовлетворен в полном объеме.