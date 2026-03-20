Петербуржец незаконно зарегистрировал женщину в Стругокрасненском округе

В Новосокольническом и Стругокрасненском муниципальных округах полицейские выявили нарушения миграционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в одной из деревень на территории Новосокольнического муниципального округа безработный местный житель 1988 года рождения осуществил фиктивную регистрацию гражданина без фактического его пребывания по месту регистрации. Возбуждено уголовное дело.

А в Стругокрасненском муниципальном округе приезжий из Санкт-Петербурга, мужчина 1974 года рождения, тоже осуществил фиктивную регистрацию гражданки без фактического ее пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.