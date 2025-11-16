Общество

Аптеку в плюсском селе Ляды могут открыть в здании «Пятёрочки»

Новую аптеку в селе Ляды Плюсского муниципального округа могут открыть в следующем году в здании «Пятёрочки». Об этом сообщила глава Плюсского округа Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Архив ПЛН

«Вопрос обеспечения населения села Ляды и близлежащих деревень стал особенно актуальным после закрытия частного аптечного пункта. Мы начали искать решение этой проблемы, и одним из вариантов стало открытие аптеки в офисе врача общей практики. Однако жители выражали недовольство по поводу недостаточного ассортимента», — отметила Наталья Иванова.

На встрече с главой округа в мае 2025 года местные жители озвучили свои опасения.

«С этого момента мы начали активно работать над решением вопроса. Мы направили предложения об открытии аптеки во все фармацевтические организации, но, к сожалению, желающих зайти в село Ляды не нашлось. Компании объясняли это удалённостью от центра округа и небольшим количеством населения», — добавила она.

Глава округа также отметила, что вопрос решался с участием первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

«Я благодарна вице-губернатору за личную вовлечённость и помощь в решении данного вопроса. Мы начали прорабатывать возможность субаренды помещения в сетевом магазине «Пятёрочка», а также решили кадровый вопрос», — рассказала глава.

На сегодняшний день, по её словам, ООО «Фармация» находится на стадии заключения договора аренды помещения в «Пятёрочке».

«Мы также заключили трёхсторонний договор на обучение фармацевта. Первый год обучения оплачивает администрация округа, и сейчас местный житель проходит обучение и практику в аптечной сети города Пскова», — уточнила глава округа.

Наталья Иванова подчеркнула, что аптечная сеть работает над получением разрешительных документов, что займёт не менее двух месяцев.

«Я держу этот вопрос на контроле до полного исполнения. Уверена, что в первом квартале 2026 года аптека в селе Ляды начнёт свою работу», — подытожила она.