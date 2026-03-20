 
Общество

Псковские профсоюзы и «Защитники Отечества» объединяют усилия для поддержки ветеранов

Псковские профсоюзы и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» объединяют усилия для поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

19 марта состоялась рабочая встреча председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова, руководителей областных отраслевых профсоюзных организаций региона и руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой. Главная тема встречи — комплексная поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей. 

Особое внимание на встрече уделили льготному отдыху для членов семей участников СВО. 

Не осталась в стороне и культурно-досуговая сфера. Участники заседания обсудили проведение целого ряда мероприятий не только в областном центре, но и в районах Псковской области. В планах: организация экскурсионных поездок для семей участников СВО по историческим местам региона, проведение благотворительных концертов с участием творческих коллективов области, вовлечение семей защитников в активную общественную жизнь на местах.

Псковский облсовпроф выразил готовность оказать посильную поддержку в реализации всех намеченных инициатив. Речь идёт не только о материальной помощи, но и о волонтёрском участии, организации досуга. 

«У профсоюзов Псковской области есть богатая база для оздоровления, многолетний опыт работы с людьми и, что самое главное, искреннее желание помогать. Мы чётко понимаем: забота о семьях участников СВО — это наш общий долг. Готовы включаться в работу и в Пскове, и в каждом районе области, чтобы помощь доходила до адресатов. Вместе мы справимся», — отметил в своем выступлении Игорь Иванов.
Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

