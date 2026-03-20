Псковские профсоюзы и «Защитники Отечества» объединяют усилия для поддержки ветеранов

Псковские профсоюзы и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» объединяют усилия для поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

19 марта состоялась рабочая встреча председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова, руководителей областных отраслевых профсоюзных организаций региона и руководителя регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой. Главная тема встречи — комплексная поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Особое внимание на встрече уделили льготному отдыху для членов семей участников СВО.

Не осталась в стороне и культурно-досуговая сфера. Участники заседания обсудили проведение целого ряда мероприятий не только в областном центре, но и в районах Псковской области. В планах: организация экскурсионных поездок для семей участников СВО по историческим местам региона, проведение благотворительных концертов с участием творческих коллективов области, вовлечение семей защитников в активную общественную жизнь на местах.

Псковский облсовпроф выразил готовность оказать посильную поддержку в реализации всех намеченных инициатив. Речь идёт не только о материальной помощи, но и о волонтёрском участии, организации досуга.