Пережила расстрел и помогла восстановить Родину: труженица тыла из Островского округа отмечает 100-летие

Сегодня свой 100-летний юбилей празднует ветеран труда, труженица тыла Мария Дмитриева. Ровесница века родилась и всю жизнь прожила на Островской земле. Об этом сообщил глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Рано потеряв мать, Мария Дмитриевна начала трудовую деятельность в 14 лет. В тяжелые годы Великой Отечественной войны, наравне со сверстниками, оккупанты отправили девушку на тяжелую работу. В силу характера, не желая работать на врага, она совершила побег с принудительных работ, была схвачена и приговорена к расстрелу. Но судьба ее уберегла для долгой жизни: отцу удалось буквально выкупить дочь у пособников нацистов. 

После освобождения района и долгожданной Победы Мария Дмитриева помогала восстанавливать из руин нашу малую Родину. После она вышла замуж, вместе с супругом воспитали двоих сыновей. По словам глава муниципалитета, именинница несколько раз меняла направления профессиональной деятельности, но трудолюбие и упорство было с ней на любой работе, о чем свидетельствует внушительное число совершенно заслуженных наград.

«У Марии Алексеевны четверо внуков и трое правнуков. Свой юбилей она встречает в добром расположении духа, с удовольствием принимает поздравления! От властей муниципалитета поздравил Марию Алексеевну с красивой датой. Пожелал доброго здоровья, активного долголетия, любви и уважения близких – с праздником!», – отметил Дмитрий Быстров.
