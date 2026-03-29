ПВО России за ночь уничтожила 203 беспилотника над регионами страны

Дежурные средства ПВО уничтожили 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 21 региона России, сообщили в Минобороны России.





Атаки зафиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

