Опасность БПЛА зафиксировали в воздушном пространстве Псковской области

Опасность, связанную с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), зафиксировали в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.





Он сообщил, что в связи с ситуацией возможны ограничения в работе связи и интернета. Оперативные службы региона работают в усиленном режиме, а системы противовоздушной обороны находятся на боевом дежурстве.

Губернатор отметил, что необходимо соблюдать осторожность и опасаться падения элементов БПЛА.



При подозрительной активности в небе незамедлительно сообщайте об этом по телефонам: 112 или 72-52-00.