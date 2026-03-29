День специалиста юридической службы Вооружённых сил отмечают 29 марта в России

День специалиста юридической службы Вооруженных сил отмечают 29 марта в России. Праздник учрежден указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года и посвящен военным юристам, офицерам с юридическим образованием, которые работают в органах военной прокуратуры, военных судах и органах военной юстиции.


 

Цель праздника, как указано в документе, — возрождение и развитие отечественных воинских традиций, повышение престижа военной службы и признание заслуг военных специалистов в обеспечении обороны и безопасности государства. Ежегодно 29 марта военнослужащим вручают награды, государственные грамоты и присваивают внеочередные воинские звания.

Военная юридическая школа начала формироваться в России в первой четверти XVIII века вместе с созданием регулярной армии и флота. Учредителем школы «для образования военных законоведов» считается император Петр I. В 1719 году он повелел набрать для Военной коллегии двадцать молодых шляхтерских юнкеров для изучения аудиторских дел и впоследствии отправлял их за границу для обучения юридическим наукам.

Сегодня военные юристы решают вопросы правового регулирования всех видов деятельности в структурах Вооруженных сил, контролируют соблюдение нормативных правовых актов и защищают права военнослужащих, закрепленные соответствующими документами. Военнослужащим с юридическим профилем присваивают специальные воинские звания с приставкой «юстиции», а высшее звание — генерал-полковник юстиции.

