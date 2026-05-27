Ученые нашли способ сохранить физическую силу в старости через хобби

Социальная активность и умственные нагрузки помогают пожилым людям дольше сохранять физическую форму и избегать возрастного упадка сил. Об этом 25 мая сообщил журнал Medical Xpress.

Австралийские ученые в течение 11 лет наблюдали за 12 862 людьми старше 70 лет, которые на момент начала эксперимента не имели серьезных заболеваний сердца и признаков деменции. Исследователи оценивали, как 19 различных видов деятельности влияют на процесс биологического старения и развитие физической хрупкости — состояния, при котором организму становится трудно восстанавливаться после болезней и травм.

В ходе работы ученые измеряли когнитивные функции участников, скорость их ходьбы и силу хвата рук. Выяснилось, что пенсионеры, состоящие в клубах или общественных организациях, на 3% реже становились немощными. Укреплению здоровья также способствовало наличие широкой сети контактов — как минимум четырех родственников или друзей, к которым можно обратиться за помощью.

По данным исследователей, на более длительный срок сохранить физическую силу помогали такие занятия, как общение и обучение. Умственная стимуляция, включая игру в карты, шахматы или разгадывание пазлов, снизила риск развития немощи примерно на 4%, а участие в образовательных классах и использование компьютера дали показатель в 2%.

При этом авторы работы отметили гендерные различия: наиболее выраженный эффект наблюдался у женщин, у которых вероятность преждевременного физического увядания снизилась на 3–6%. Среди мужчин аналогичной закономерности выявлено не было.

Авторы исследования подчеркивают, что государственные инвестиции в доступную среду — библиотеки и общественные центры с пандусами и поручнями — крайне важны для вовлечения пожилых граждан в социальную жизнь. В качестве практических рекомендаций ученые советуют пенсионерам регулярно общаться с близкими, отдавать приоритет чтению и интеллектуальным играм, а также посещать театры и музеи.