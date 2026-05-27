В МВД рассказали, как подростков вовлекают в преступления

Попытки вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность с использованием психологического давления и шантажа продолжают фиксироваться в мессенджерах и онлайн-играх, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В МВД рассказали, что подросткам предлагают выполнить «простое задание», например, перевести деньги для покупки игровой валюты, бонусов или доступа к аккаунту. После перевода злоумышленники сообщают, что деньги якобы были направлены на финансирование запрещенной деятельности или поддержку ВСУ.

Правоохранители добавили, что далее начинается этап запугивания - подросткам угрожают уголовной ответственностью, «обращением в правоохранительные органы», публикацией переписок или компрометирующих материалов, пишет РИА Новости. Под предлогом «урегулирования проблемы» преступники требуют новые суммы денег либо склоняют подростков к совершению противоправных действий, включая диверсии и иные тяжкие преступления.

«Важно понимать: подобные сообщения являются элементом манипуляции и психологического воздействия. При возникновении такой ситуации необходимо немедленно прекратить общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранительные органы», - заключили в ведомстве.