Изменения — в разы: о результатах и целях проекта «ДНК России» рассказал Андрей Полосин

Проект «ДНК России», направленный на изучение ценностных основ российского общества и внедрение этих знаний в систему высшего образования, уже создал более 20 учебных пособий для вузов. Об этом сообщил научный руководитель проекта, кандидат психологических наук, доктор политических наук Андрей Полосин в эфире радио ПЛН FM.

«ДНК России» — это инициатива, разработанная при участии министерства науки и высшего образования РФ. Проект нацелен на формирование у студентов целостного представления о российской государственности, культурном коде страны и базовых ценностях общества. В его рамках создаются учебные материалы и научные подходы для преподавания социально-гуманитарных дисциплин, включая новый обязательный курс «Основы российской государственности», введённый в вузах в 2023 году.

Андрей Полосин отметил, что команда оценивает текущие итоги как значительный прогресс, хотя не связывает все изменения исключительно с проектом. «По тем показателям, на которые опирались на старте, изменение есть, и оно существенное, безусловно. В разы», — подчеркнул он. При этом он уточнил, что проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

По словам научного руководителя, ключевая задача «ДНК России» — не только разработка учебных материалов, но и выстраивание устойчивой системы преподавания. «Мы прямо подошли к тому моменту, когда эту часть проекта надо переводить в организационное, в стационарное. То есть создавать нормальную систему управления преподаванием курса», — пояснил он.

Андрей Полосин также подчеркнул, что проект объединяет широкий круг экспертов из разных вузов и научных школ. Они совместно разрабатывают образовательные и научные решения, которые затем внедряются в учебный процесс. «Мы обращаемся к желающим что-то создать, сформулировать, реализовать в преподавательской среде. Дальше организатор собирает максимум экспертов, и они формируют образовательное решение, которое по факту становится научным», — сказал он.

В рамках проекта уже подготовлены и одобрены методические пособия по ключевым социально-гуманитарным дисциплинам. «Межведомственная рабочая группа приняла и одобрила порядка 20 пособий, и таким образом накапливается материал, необходимый для преподавания», — отметил Андрей Полосин.

Отдельное внимание участники проекта уделяют обновлению научных подходов. По словам Андрея Полосина, современные мировые процессы требуют пересмотра устоявшихся теорий, особенно в экономике и общественных науках. «Реальность, которая сегодня существует, теми концепциями, которыми мы жили, не описывается. Очень много «чёрных лебедей», нежданных событий», — пояснил он.

Гость студии добавил, что проект стимулирует переосмысление научных подходов и развитие новых гипотез в разных областях знания: «Есть твёрдое понимание и надежда на то, что то, что мы делаем, приносит результаты. Мы замечаем это и в том, как преподаются дисциплины, и в том, как меняется отношение преподавателей к наукам».

Среди ключевых задач проекта — поиск ответов на фундаментальные вопросы, связанные с развитием страны: от понимания экономических процессов до осмысления принципов единства народов России и её места в мире. «Система, которая сейчас выстраивается в вузах, учится работать на нахождении ответов по этим вопросам», — заключил он.