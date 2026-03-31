Прокуратура Пскова выявила нарушения в деятельности поликлиники и кафе

Прокуратура Пскова провела проверки по обращениям граждан и выявила нарушения в деятельности двух учреждений и кафе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В частности, в Псковской городской поликлинике обнаружили нарушения трудового законодательства, касающиеся оплаты труда сотрудников. В связи с этим прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений и инициировала возбуждение дела об административном правонарушении в адрес Северо-Западной межрегиональной инспекции труда. Это должно привести к привлечению ответственного лица к административной ответственности.

Не обошла стороной прокуратура и проблемы доступности объектов для маломобильных групп населения. В кафе на Рижском проспекте, 41, индивидуальный предприниматель столкнулся с исковым заявлением, направленным в Псковский районный суд. Прокуратура требует обеспечить беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями к зданию кафе.

В Центре социальной адаптации также провели проверку совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области и управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. В результате выявили нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Прокуратура направила представление об устранении этих нарушений директору Центра социальной адаптации и инициировала возбуждение дел об административных правонарушениях в адрес ответственных органов.