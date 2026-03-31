 
Общество

Прокуратура Пскова выявила нарушения в деятельности поликлиники и кафе

0

Прокуратура Пскова провела проверки по обращениям граждан и выявила нарушения в деятельности двух учреждений и кафе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В частности, в Псковской городской поликлинике обнаружили нарушения трудового законодательства, касающиеся оплаты труда сотрудников. В связи с этим прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений и инициировала возбуждение дела об административном правонарушении в адрес Северо-Западной межрегиональной инспекции труда. Это должно привести к привлечению ответственного лица к административной ответственности.

Не обошла стороной прокуратура и проблемы доступности объектов для маломобильных групп населения. В кафе на Рижском проспекте, 41, индивидуальный предприниматель столкнулся с исковым заявлением, направленным в Псковский районный суд. Прокуратура требует обеспечить беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями к зданию кафе. 

В Центре социальной адаптации также провели проверку совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области и управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. В результате выявили нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Прокуратура направила представление об устранении этих нарушений директору Центра социальной адаптации и инициировала возбуждение дел об административных правонарушениях в адрес ответственных органов.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026