 
Общество

В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель

0

Шестидневных рабочих недель в 2026 году для россиян, работающих по пятидневному графику, не будет, сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2026 году, согласно производственному календарю для граждан, трудящихся по пятидневной рабочей неделе, не будет ни одного периода, равного шести рабочим дням подряд», - сказал Балынин.

Эксперт уточнил, что в 2025 году такой период был с 27 октября по 1 ноября, а в 2024 году - трижды, с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря, пишет РИА Новости.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026