 
Общество

Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая

0

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (англ. International Nurses Day). Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий.

Медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Не стоит забывать, что и в борьбе с коронавирусом и другими инфекциями медицинские сестры принимают самое прямое участие, вкладывая в работу весь свой опыт и профессионализм, свои самые лучшие личные качества и решимость. Всемирная организация здравоохранения также напоминает о том, что здоровье населения во многом зависит от наличия квалифицированного медицинского персонала.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл (англ. Florence Nightingale), которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Она внедряла принципы санитарии и ухода за ранеными, в результате чего за полгода смертность в лазаретах значительно снизилась. Вернувшись в Англию, Найтингейл открыла первую специализированную школу по обучению медицинских сестер, пишет calend.ru.

Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер (англ. International Council of Nurses, ICN), который и принял решение отмечать данный праздник в день рождения Флоренс Найтингейл.

Сегодня ICN является федерацией из более чем 130 национальных ассоциаций медсестер, представляющих более 27 миллионов медсестер во всем мире.

К празднику ICN ежегодно готовит информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования. Так, например, в разные годы темами Дня были: «Медицинские сёстры за безопасность пациента — против поддельных медикаментов», «Достаточное кадровое обеспечение — условие безопасности пациента», «Обеспечивать качество на службе обществу: медицинские сёстры в авангарде инноваций», «Сокращая разрыв: повышение доступности и равенства», «Преодоление разрыва: от научных данных к доказательной сестринской практике», «Медицинские сестры: движущая сила перемен — жизненно важный ресурс в поддержку здоровья», «Наши медсестры. Наше будущее», «Наши медсестры. Наше будущее: влияние медпомощи на экономику» и другие.

В России праздник отмечается с 1993 года. Традиционно к этому дню в ряде медицинских учреждений проходят различные мероприятия как научно-практического направления (конференции, семинары и круглые столы, посвященные пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию профессиональной компетентности и развитию личностного и творческого потенциала сестринского персонала), так и развлекательного характера.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026