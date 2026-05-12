День экологического образования празднуют сегодня

12 мая Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. Праздник, цель которого — актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году.

В этот день в городах и поселках проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер: проходят выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях — очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие в продвижении идеи защиты природы.

Важность экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания позволяют человеку осознать, к каким катастрофическим явлениям могут привести пагубные привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий. Высшая цель экологического образования — сформировать так называемую экологическую культуру, пишет calend.ru.

Впервые озабоченность экологическими проблемами, к появлению которых ведет развитие научно-технического прогресса на планете, представители мировой общественности высказали в 1972 году — на международной Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме. Через 20 лет, в июне 1992 года, в Рио-де-Жанейро собралась вторая подобная конференция, на которой в том числе поднимался и вопрос о необходимости распространения экологического образования.

Главы большинства стран мира, в том числе и России, приняли и одобрили Программу действий по реализации концепции устойчивого развития человечества, в которой экологическому образованию отводится важная роль.

На сегодняшний день в России экологическое образование является одним из приоритетных направлений. Знакомство с системой всеобщего комплексного экологического образования начинается с дошкольного возраста и продолжается вплоть до вузовской профессиональной подготовки и послевузовской переподготовки и повышения квалификации специалистов экологической сферы.

Кроме того, экологические знания доносятся до населения через СМИ, а также при помощи различных проектов, которые реализуют музеи, библиотеки, учебные заведения, природоохранные учреждения, спортивные и туристические организации.

На законодательном уровне вопрос об экологическом образовании нашел отражение в статье 42 Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину гарантируется право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии.