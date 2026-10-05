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Игорь Иванов: Учителя стоят у истоков формирования личности человека

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Учителя с детства формируют личность каждого человека. Такое мнение озвучил в своем поздравлении председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Фото: Псковский облсовпроф

«Дорогие учителя, преподаватели и ветераны педагогического труда Псковской области! От имени Псковского областного совета профессиональных союзов поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём учителя! Ваша профессия — одна из самых благородных и ответственных на земле. Именно вы стоите у истоков формирования личности, передаете детям не только знания, но и жизненный опыт, учите их мыслить, творить и любить свою Родину», - сообщил Игорь Иванов.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам педагогики, которые посвятили школе всю свою жизнь и сегодня продолжают быть примером для молодого поколения коллег.

«Профсоюзы Псковской области всегда рядом с вами. Профсоюзы продолжают делать всё возможное для защиты трудовых прав, улучшения условий труда и повышения престижа педагогической профессии. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мудрости и оптимизма! Пусть успехи ваших учеников приносят вам радость и гордость, а в коллективах царит атмосфера взаимопонимания и поддержки. Низкий поклон вам за ваш труд!» - добавил Игорь Иванов.

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