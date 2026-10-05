«Постскриптум»: Кадровый эффект домино

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Основные темы программы сегодня:

Кадровый эффект домино: неделя назначений и карьерных перемещений, и они еще не закончились.

У трех муниципалитетов Псковской области новые главы: Псков, Остров и Палкино получили новых руководителей.

Новый фестиваль «Архондарик» – как он прошел в Печорах?

ПЛН вновь признана самым цитируемым СМИ региона

Чего ждать от нового созыва Заксобрания Псковской области? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.