В День России участники «Истоки.Школа» встретились с Дмитрием Дюжевым и сыграли в народные игры

На площадке Всероссийского проекта «Истоки.Школа» 12 июня прошёл фестиваль народных видов спорта и игр. Гостями события стали 120 участников заезда «Единство», а также 150 региональных активистов молодёжных и спортивных движений, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: «Истоки.Школа»

«Культурный код России – это живое, динамичное наследие, которое бережно передаётся из поколения в поколение. Сегодня, в День России, видя, с каким искренним азартом ребята изучают историю старинных забав, осваивают ремёсла и погружаются в гастрономическую культуру регионов, понимаешь: современная молодёжь тянется к своим корням, и эта преемственность не прерывается. Постигая прошлое, новое поколение строит прочный духовный фундамент для будущего. Наша главная задача – помогать им находить эту внутреннюю опору, чтобы они чувствовали себя частью великой истории и были готовы создавать её продолжение», – подчеркнула директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Одним из ключевых событий фестиваля стала встреча с заслуженным артистом Российской Федерации Дмитрием Дюжевым. Открытый диалог «О России, вере и призвании» продолжил главную тему дня – разговор о внутреннем выборе, духовном стержне и личной ответственности человека. Дмитрий поздравил собравшихся с праздником и исполнил песню «Великая Россия». В беседе с молодёжью он поделился историями из своих поездок по стране, вспомнил Чукотку, Камчатку, остров Шумшу и подвиг защитников Курильской гряды. Отдельно артист высказался о важности родного языка.

«Название форума "Истоки" глубоко символично. У каждого должно быть своё место силы, которое напоминает о корнях и согревает душу. Мои истоки в Астрахани. Мы росли в удивительной атмосфере: бок о бок жили люди самых разных национальностей и культур, без разделения и барьеров. Тогда важным был совершенно другой вопрос: "Свой ли ты человек? Чистое ли у тебя сердце?". В самые тяжёлые моменты жизни, когда я терял близких и искал ответы на вопросы, зачем я здесь и ради чего живу, именно вера, любовь и память о своих корнях стали моей главной внутренней опорой. Помните: нет ничего в этом мире, чего бы не победила любовь», – обратился к участникам Дмитрий Дюжев.

После встречи с артистом гости фестиваля прикоснулись к культуре России через традиции, ремёсла и старинные состязания. На спортивных станциях они пробовали себя в лапте, лучном тире, стеношных и хороводных забавах, молодецких играх, бирюльках-ловишках и дворовых советских развлечениях. Команды знакомились с историей этих дисциплин, их правилами и традициями, которые сохраняются в разных регионах страны.

«Что может быть лучше, чем встретить День России в кругу людей, которые приехали из разных уголков страны? На фестивале мы через движение, общение и командный дух почувствовали, насколько Россия разная и при этом единая. У каждого региона свой характер, свои обычаи, своя история, но именно в людях, в их открытости и уважении друг к другу чувствуется настоящая сила нашей страны», – рассказала участница «Истоки.Школа» Светлана Тимонина.

Творческая часть была посвящена ремёслам и фольклору. Участники мастерили тряпичную куклу, изучали песни и танцы народа сето, создавали изделия из витража, знакомились с ткачеством и мордовскими традициями. Благодаря мастер-классам они узнали, как народная культура сохраняется в ремесле и музыке.

«Сегодня мы отмечали День России вместе с участниками из разных регионов и смогли прикоснуться к тому, чем богата наша страна: народным играм, блюдам, песням, традициям и живому общению. Особенно запомнилось знакомство с народом сету. Их песенная игра удивила меня необычным звучанием языка и тем, как через простую, на первый взгляд, традицию можно почувствовать историю целого народа», – подчеркнула участница «Истоки.Школа» Полина Данилова.

На соседней площадке развернулась масштабная дегустация: команды знакомились с гастрономическими традициями регионов и пробовали аутентичные национальные блюда.

Фестиваль стал частью заезда «Единство», который открыл новый сезон проекта «Истоки.Школа» в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Первый в этом году заезд объединил представителей коренных малочисленных народов России, специалистов по сохранению культурного наследия и жителей малых городов.