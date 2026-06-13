Врач назвал ошибки при оказании первой помощи при тепловом ударе

Попытки напоить человека, потерявшего сознание из-за солнечного или теплового ударов, могут привести к остановке дыхания. Давать воду пострадавшему можно только после того, как он придет в сознание и сможет самостоятельно глотать, сообщил врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров.

«Если залить воду в ротовую полость человеку без сознания в попытке помочь ему, на вдохе она может попасть на голосовые связки. Человек может поперхнуться, у него может остановиться дыхание. Грубо говоря, его можно утопить в стакане воды», — сказал Олег Нестеров.

По его словам, одной из самых распространенных ошибок при оказании первой помощи при перегреве остается стремление как можно быстрее напоить пострадавшего. Врач отметил, что до восстановления сознания следует охлаждать человека другими способами: переместить его в тень, намочить волосы, орошать водой лицо и кожу. После того как человек пришел в сознание и может отвечать на вопросы, ему можно давать воду в достаточном количестве, пишет ТАСС.

Нестеров также подчеркнул, что до приезда медиков нельзя давать пострадавшему таблетки и любые другие вещества, поскольку это может привести к тяжелым осложнениям.