Секреты победы на олимпиаде «Софиум» раскрыла псковичка Анастасия Иванова

Как псковичке Анастасии Ивановой удалось победить во всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» и какие этапы пришлось пройти на пути к победе, она рассказала в эфире радио ПЛН FM.

Анастасия отметила, что её путь к победе начался с обычного школьного конкурса, который проводила Территориальная избирательная комиссия города Пскова. Именно тогда у неё появился интерес к избирательному праву: «К нам как раз-таки пришла территориальная комиссия в школу проводить викторину, брейн-ринг. На школьном этапе мы с девочками, моя команда, заняли первое место. Кто занимает первое место на школьном этапе, идёт на региональный, межшкольный этап».

После этого Анастасия Иванова стала готовиться к олимпиаде под наставлением руководителя Территориальной избирательной комиссии города Пскова Анны Садовниковой. По словам победительницы, именно личная вовлечённость и поддержка наставника сыграли ключевую роль: «Анна Михайловна мне всё объясняла. Мы разбирали по разделам, которые будут спрашиваться на Олимпиаде. И по каждому разделу я читала статьи».

Анна Садовникова подчеркнула, что подготовка к олимпиаде требует не только запоминания законов, но и понимания их логики: «Я учу детей не выучить закон, не знать его наизусть, а понять его. Понять логику закона, понять цель избирательного права и понять структуру действий в той или иной ситуации».

Как сообщили ПЛН в Избирательной комиссии Псковской области, сама олимпиада проходит в несколько этапов: от школьного до всероссийского. На каждом этапе участники решают ситуационные задачи и пишут эссе. Анастасия Иванова рассказала о формате финального тура: «Это было в устной форме. Садились все участники в одной аудитории, каждый вставал и тянул билет. Какой вопрос достанется, такой и отвечаешь».

По мнению Анастасии Ивановой, победа в «Софиуме» даёт не только престиж, но и реальные преимущества при поступлении в вузы. «Это помогает по предмету "Обществознание", который я как раз-таки сдаю на ЕГЭ. Победа в олимпиаде также даёт дополнительный балл. Вообще она проводится от Московского государственного юридического университета имени Кутафина», - уточнила гостья студии.

«На первом этапе участвовало 17 000 детей. До второго этапа дошли 2 500 школьников, 68 детей вышли в финал, в том числе и Настя, которая в 11-м классе», - привела статистику участия в олимпиаде Анна Садовникова.

Напомним, ученица 11-го класса школы №47 города Пскова Анастасия Иванова успешно выступила среди сильнейших участников из других субъектов России и стала победительницей всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» 2025–2026 учебного года, набрав максимальный балл.