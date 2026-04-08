Праздничные мероприятия по случаю Дня беременных состоялись в Пскове

Псковский клинический перинатальный центр провел акции и мероприятия по случаю Всероссийского дня беременных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: Псковский клинический перинатальный центр

Мероприятия направлены на позитивное отношение к беременности, популяризацию семейных ценностей, защиту материнства и детства.

В женской консультации каждой беременной, которая пришла на прием к врачу, вручали памятный подарок — брошь и открытку. Во время проведения УЗИ специалисты вручали пакет с пинетками розового или голубого цвета, в соответствии с полом ребенка, поздравительный сертификат и открытку.

В отделении патологии беременности состоялся мастер-класс по вязанию пинеток. Также прошел круглый стол, где во время праздничного чаепития с беременными специалисты обсудили физиологические и психологические изменения в период беременности, питание мамы во время грудного вскармливания, возможности реализации во время декрета.

Отметим, Всероссийский день беременных ежегодно отмечается 7 апреля и 7 октября. Этот праздник посвящен периоду ожидания ребенка. Он призван объединить женщин, их семьи, медицинских специалистов и общественные организации в стремлении создать благоприятные условия для появления новой жизни. Праздник стал символом заботы о беременных женщинах и уважения к материнству.

