Придумать название для сквера у гостиницы «Рижская» предлагают псковичам

Конкурс и голосование по названию сквера у гостиницы «Рижская» объявлен в Пскове. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко в соцсети «ВКонтакте».

«У сквера нет названия. Объявляем конкурс и голосование по названию сквера», - написала Наталья Юрченко и предложила жителям писать свои предложения в комментариях.

Также депутат дала разъяснения по поводу малых архитектурных форм в сквере. С таким вопросом к ней обратилась жительница округа.