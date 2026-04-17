Минздрав оценил распространенность курения табака в РФ менее чем в 18%

В России распространенность курения табака среди граждан составляет 17,73%, следует из презентации министра здравоохранения Михаила Мурашко, которую он представил на итоговой коллегии министерства.
Потребление алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения. Этот показатель Минздрав также будет пытаться снизить.
«Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотинсодержащей продукции. Региональная составляющая также имеет значение, мы все знаем субъекты, где проводятся мероприятия, ограничивающие доступ к алкоголю, и мы уже видим результаты по улучшению основных медико-демографических показателей в них», - приводит слова Мурашко «Интерфакс».