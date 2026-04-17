 
Общество

Минздрав оценил распространенность курения табака в РФ менее чем в 18%

В России распространенность курения табака среди граждан составляет 17,73%, следует из презентации министра здравоохранения Михаила Мурашко, которую он представил на итоговой коллегии министерства.

«Распространенность курения табака в возрасте 15 лет лет и более - 17,73%. (Планируется) продолжить реализацию комплекса мер в целях снижения распространённости курения табака», - говорится в презентации.

Потребление алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения. Этот показатель Минздрав также будет пытаться снизить.

«Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотинсодержащей продукции. Региональная составляющая также имеет значение, мы все знаем субъекты, где проводятся мероприятия, ограничивающие доступ к алкоголю, и мы уже видим результаты по улучшению основных медико-демографических показателей в них», - приводит слова Мурашко «Интерфакс».

