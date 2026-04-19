В Общественной палате РФ предложили продлить учебный год на две недели

Учебный год для школьников надо продлить на две недели, до середины июня, в формате творческих, внепредметных занятий. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«В России летние каникулы длятся больше трех месяцев и было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», - сказал Гриб.

Он подчеркнул, что такие занятия должны «достойно оплачивать» учителям. «Это могут быть самые разнообразные занятия - творческие, креативные, робототехника, художественное и музыкальное творчество», - считает замсекретаря ОП.

По его словам, на многие внепредметные занятия во время учебного года не хватает времени, школьники перегружены заданиями. «Поэтому считаю, что идею «творческой пятой четверти» можно обсудить и хотя бы две недели июня, до 15 числа, на это отвести. А, возможно, и весь июнь», - сказал Гриб.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сообщал, что летние каникулы в российских школах в этом году продлятся в общей сложности 97 дней - с 27 мая по 31 августа. Отмечается, что речь идет об учениках 1-8-го и 10-го классов, которые не зависят от расписания государственной итоговой аттестации.

В российских школах одни из самых длинных каникул относительно других стран, их срок составляет 14 недель. В среднем длительность летних школьных каникул за рубежом составляет 9-10 недель, отметил Рыбальченко.

