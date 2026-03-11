Антон Минаков поделился планами празднования в Пскове 80-летия Владимира Жириновского

В Псковской области планируется провести мероприятия, посвященные 80-летию основателя Либерально-демократическом партии России Владимиру Жириновскому, на высшем уровне, в том числе предусматривается приезд автора биографии политика Олега Роя. Планами празднования поделился в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«План мероприятий по празднованию 80-летия Владимира Жириновского уже составлен. Он был составлен в конце прошлого года. Основные мероприятия пройдут в Пскове в библиотеке имени Курбатова, но будут задействованы и другие площадки. Но, что отличает Псковскую область от других регионов, – мероприятия пройдут в каждом районе. Будут проходить выставки, будут показываться фильмы. Кто бы к нему как ни относился, но вряд ли кто-то будет отрицать, что это один из серьезнейших и важнейших политиков современной России. Этому гениальному человеку необходимо отдать должное, и в Псковской области это будет сделано на высшем уровне», - сообщил Антон Минаков.

Он отметил, что идея позвать Олега Роя поступила от Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова.

«Идея позвать автора биографии Владимира Жириновского Олега Роя исходила от библиотеки имени Курбатова. Мы на нее откликнулись. На днях в Москве будет проходить расширенное заседание фракции, и у меня будет возможность окончательно обговорить этот момент и с писателем, и с Леонидом Эдуардовичем (Слуцким, лидером ЛДПР – прим. ред.). Обязательно обсужу, чтобы автор пришел на эфир ПЛН FM», - заключил парламентарий.

