Губернатор похвалил воспитанников псковского «Кванториума» за инновационные проекты в сфере высоких технологий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ознакомился с наиболее успешными проектами воспитанников технопарка «Кванториум Псков». Выставка проектов была представлена на площадке центра «Простория», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Дети показали губернатору творческие проекты, которые они разрабатывают в командах в технопарке в рамках образовательного процесса. «Кванториум Псков» бесплатно обучает детей от 12 до 18 лет по самым разным образовательным программам дополнительного образования в области высоких технологий и инженерного творчества.

Данил Лымарев представил коптер с креплением для спасательного круга, который сконструирован и запрограммирован на сбрасывание круга на воду утопающему.

Доминика Васильева — автор еще одного технического устройства: робозмея для диагностики трубопроводов. Модель полностью смоделирована, напечатана, собрана и запрограммирована ученицей «Кванториума». Принцип движения робота похож на настоящую змею. Александра Соколова рассказала Михаилу Ведерникову о разработке и испытании пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности.

Губернатору был представлен и значимый проект, направленный на сохранение уникального культурного наследия региона: фотовыставке о храмах псковской архитектурной школы, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обучающиеся «Кванториума» несколько месяцев создавали медиаконтент об объектах культурного наследия: фоторепортажи, отражающие внутреннее и внешнее убранство церквей, видеоролики об их истории и архитектуре, а также дизайн карточек и инфографику.

Кроме того, на площадке «Кванториума» реализован и уникальный проект по созданию нейросети для восстановления цвета фресок собора Рождества Богородцы Снетогорского монастыря. Для проекта кванторианки Алиса Овчинникова и Александра Соколова сделали более 100 фотографий фресок при разном освещении и с разных ракурсов, чтобы собрать максимально точные данные. На основе подготовленного материала с нуля была создана нейросеть, которую дети обучили сопоставлять сохранившиеся фрагменты с историческими аналогами. ИИ не просто «раскрашивал» изображения, а восстанавливал исторические оттенки.

Михаил Ведерников положительно оценил инновационные технопроекты воспитанников псковского «Кванториума» и похвалил ребят из инициативу, творческий и научный подход, серьезную проработку проектов, темы которых актуальны в различных сферах жизни региона.