Министр здравоохранения РФ наградил псковского фельдшера за наставничество

Фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Елена Корнева удостоена медали «За наставничество в здравоохранении». Почетную награду ей вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Торжественная церемония состоялась в рамках расширенной коллегии Министерства здравоохранения РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Министр отметил, что институт наставничества планомерно развивается в российских медицинских учреждениях. Эта практика закладывает основы преемственности поколений в профессии врача и повышения качества работы молодых специалистов.
Елена Корнева работает в службе скорой помощи с 2006 года. За это время она накопила большой практический опыт: способна оказать экстренную помощь в тяжелых и нестандартных случаях, хорошо ориентируется в любой обстановке и грамотно использует возможности медицинской техники, уточнили в правительстве.