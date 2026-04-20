Министр здравоохранения РФ наградил псковского фельдшера за наставничество

Фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Елена Корнева удостоена медали «За наставничество в здравоохранении». Почетную награду ей вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Торжественная церемония состоялась в рамках расширенной коллегии Министерства здравоохранения РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: правительство Псковской области

Министр отметил, что институт наставничества планомерно развивается в российских медицинских учреждениях. Эта практика закладывает основы преемственности поколений в профессии врача и повышения качества работы молодых специалистов.

«Быть наставником — значит учить делом, вдохновлять личным примером. Вы не просто передаете знания и опыт, но и формируете клиническое мышление у нового поколения, закладываете фундамент их отношения к профессии, к пациентам, к своим обязанностям, но и, конечно, к учителям», — подчеркнул он.
«Свой бесценный опыт Елена Александровна передает молодым сотрудникам, помогая адаптироваться к сложной и ответственной работе в службе скорой помощи, поддерживая на каждом этапе становления. Гордимся такими специалистами. Спасибо за преданность профессии, мастерство и заботу о пациентах», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере МАХ.

Елена Корнева работает в службе скорой помощи с 2006 года. За это время она накопила большой практический опыт: способна оказать экстренную помощь в тяжелых и нестандартных случаях, хорошо ориентируется в любой обстановке и грамотно использует возможности медицинской техники, уточнили в правительстве. 

