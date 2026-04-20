Игорь Дитрих, Юрий Сорокин и Елена Лунгу примут граждан в Пскове и Опочке

На этой неделе депутаты Псковского областного Собрания встретятся с жителями в Пскове и Опочке, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

«Приём граждан – это возможность услышать человека, вникнуть в его ситуацию и вместе найти решение», - подчеркнули в пресс-службе.

20 апреля (понедельник) с 11:00 до 12:30 граждан примет вице-спикер Игорь Дитрих (округ №11: Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа). Депутат проконсультирует жителей по медицинским вопросам в Опочке по адресу: улица Коммунальная, дом 8/15.

В Пскове со своим вопросом или предложением можно обратиться в общественную приёмную партии «Единая Россия» по адресу улица Гоголя, дом, 9, либо по телефону:8 (8112) 66-25-12. Необходимо записаться на приём заранее. Здесь граждан примут вице-спикер Юрий Сорокин и депутат Елена Лунгу.

21 апреля (вторник) с 10.00 до 12.00 на вопросы жителей ответит Юрий Сорокин, округ №4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

22 апреля (среда) с 10:00 до 12:00 прием организует Елена Лунгу, округ №2 (часть города Пскова – район Запсковье).