Почти 40% респондентов ПЛН уже посеяли овощи и цветы на рассаду

39% респондентов Псковской Ленты Новостей уже посеяли овощи и цветы на рассаду, готовясь к дачному сезону. В опросе приняли участие 172 человека.

Позже купят готовую рассаду 5.8% голосующих, а еще 5,2% псковичей пока только начали подготовку к дачному сезону, закупая семена и прочие нужные вещи. Такое же число респондентов (5,2%) признались, что занимаются на участке только цветами, плодоовощную продукцию не выращивают. 

У 39% респондентов нет дачи, а еще 5,8% не занимаются огородом, но помогают с посадками родственникам.

Результаты опроса демонстрируют, что мнения респондентов разделились почти поровну: кто-то уже вовсю сеет, а некоторые предпочитает даче отдых в другом формате. 

