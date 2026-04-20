Суд рассмотрит ходатайство о продлении домашнего ареста Анастасии Повторейко

Псковский городской суд 23 апреля в 11:00 рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под домашним арестом депутата Псковского областного Собрания, экс-главврача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко Анастасии Повторейко. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе судов Псковской области.

Ходатайство о продлении меры пресечения поступило в суд от руководителя следственного органа.

Ранее в Псковский областной суд поступила апелляция на арест автомобилей Анастасии Повторейко.

Напомним, органом следствия Анастасия Повторейко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышении должностных полномочий). Обвиняемая находится под домашним арестом.

По версии следствия, бывшая главврач искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.