Суд продлил домашний арест Анастасии Повторейко до 27 июня

Псковский городской суд продлил домашний арест отстраненной от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе судов Псковской области.

Анастасия Повторейко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности). По версии следствия, бывшая главврач искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания обвиняемая и ее защитник заявили ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.

Суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения и продлил срок нахождения Анастасии Повторейко под домашним арестом по 27 июня включительно.