Дмитрий Белюков проконтролировал ремонт двора на улице Маршала Жукова

Идет ремонт во дворе дома №18 по улице Маршала Жукова в Великих Луках. Вместе с общественниками ход работ проконтролировал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков («Единая Россия»). Об этом депутат рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»
Подрядчик завершил подготовительный этап: территорию очистили от изношенного дорожного полотна и разметили границы проездов свежим камнем. Сейчас рабочие выполняют уплотнение грунта для обеспечения долговечности покрытия.
В ближайшее время на участке начнутся финальные работы по асфальтированию.
Проверка качества ремонта дорог осуществляется в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Городская среда».
Пресс-портреты