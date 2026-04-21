Дмитрий Белюков проконтролировал ремонт двора на улице Маршала Жукова

Идет ремонт во дворе дома №18 по улице Маршала Жукова в Великих Луках. Вместе с общественниками ход работ проконтролировал депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков («Единая Россия»). Об этом депутат рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подрядчик завершил подготовительный этап: территорию очистили от изношенного дорожного полотна и разметили границы проездов свежим камнем. Сейчас рабочие выполняют уплотнение грунта для обеспечения долговечности покрытия.

В ближайшее время на участке начнутся финальные работы по асфальтированию.

«Сейчас идет ремонт во дворе дома №18 по улице Маршала Жукова. Вместе с общественниками проконтролировал ход работ, обсудили, что уже сделано и на что стоит обратить особое внимание до завершения ремонта. Важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок, ведь от этого зависит комфорт жителей двора. Ждём завершения работ и итоговый результат», - прокомментировал Дмитрий Белюков.

Проверка качества ремонта дорог осуществляется в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Городская среда».